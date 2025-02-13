Усик зізнався, хто був його найскладнішим суперником

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версією WBO, WBC, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик за свою кар'єру виграв 23 бої, з них 14 достроково. Лише деякі боксери давали українцеві конкурентний бій.

Усик в інтерв'ю talkSPORT розповів, хто для нього був найскладнішим опонентом.

Читайте також:

Хто створив Усику проблеми

За словами Усика, Дерек Чісора є найскладнішим суперником у його кар'єрі.

Олександр зазначив, що британський ветеран виявився надзвичайно жорстким і міцним бійцем, який завдав йому чимало проблем у ринзі.

Також Усик додав, що поєдинок проти Чісори був для нього вкрай важким, хоч він і виграв одноголосним рішенням суддів.

"Думаю, що найскладнішим суперником у моїй кар'єрі був мій друг Дерек Чісора. Гей, Дерек, я йду за тобою! Він жорсткий, просто неймовірно міцний. Бій із ним був справжнім випробуванням", — сказав Усик.

Зазначимо. Що раніше 40-річний Чісора переміг шведа Отто Валліна одноголосним рішенням суддів. Перемога зробила його претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, який зараз у Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, раніше був представлений невтішний для Берінчика прогноз на поєдинок із Кішоном Девісом.

Зазначимо, що Берінчик зізнався у відсутності бажання проводити поєдинок з іншим українським боксером.

Голова УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував провалений допінг-тест Михайла Мудрика.

Житомирське "Полісся" залишилося без футболіста, якому пророкували статус зірки команди.