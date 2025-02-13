Берінчик – Девіс: прогноз на бій за титул WBO у Нью-Йорку

Денис Берінчик — Кішон Девіс. Фото: Top Rank

Бій Денис Берінчик — Кішон Девіс очолить вечір боксу в Нью-Йорку на легендарній "Медісон Сквер Гарден". В цьому поєдинку українець вперше захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO, який він виграв в травні 2024 року в бою з Еммануелем Наваррете.

Як й у минулому поєдинку, Берінчик не буде фаворитом, повідомив портал Новини.LIVE.

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THIS JUST GOT PERSONAL 😤



A FIERY FACE-OFF FROM NYC. #BerinchykKeyshawn | FEB 14 | @ESPN pic.twitter.com/0y8DEy4qug — Top Rank Boxing (@trboxing) February 12, 2025

Прогноз на бій Берінчик — Девіс

Девіс стане для Берінчика найбільш небезпечним суперником в кар’єрі. Якщо Денис зміг здивувати Наваррете, то з Кішоном все інакше, бо він теж є вихідцем з аматорського боксу й ставав другим на Олімпійських іграх.

Якщо ж дивитися статистику, то шансів у Дениса немає, оскільки він краще суперника лише в досвіді та в роботі на ближній дистанції. Але Девіс ніколи не лізе битися в інфайтинг.

Перевагою американця є його вік, зріст, довжина рук, швидкість, техніка, стиль боксу. Ймовірно, на початку бою Кішон діятиме на дальній дистанції та на контратаках розбиватиме чемпіона.

Важко уявити, що Берінчик зможе зловити опонента нокаутувальним ударом або примусить його битися на своїй ближній дистанції. Звісно, якщо це вийде, то у вуличній бійці у чемпіона набагато більше шансів, бо він вміє так битися.

На нашу думку, в поєдинку Берінчик — Девіс українець знову покаже волю до перемоги та й битиметься як лев, але програє достроково у восьмому-дев’ятому раундах після зупинки рефері. В прогнозі хочеться помилятися, але для цього Кішон має робити дуже багато дитячих помилок.

Цікаво, що перед поєдинком Девіс отримав подарунок у вигляді коробки з бананами та кавуном. Кішон відразу звинуватив у цьому Берінчика і назвав ці дії расизмом.

Подарунок Кішону Девісу. Фото: скриншот

За словами Девіса, подібні дії додають йому мотивації на те, щоб нокаутувати українця в першому раунді. Тому можна не сумніватись, що американець захоче виграти дуже швидко. На цьому його можна підловити.

Берінчик у відповідь зберіг себе холоднокровним та заявив, що це не його робота. Сподіваємось, що ці звинувачення емоційно не позначаться на українцеві.

Бій Берінчик — Девіс пройде в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку. На порталі Новини.LIVE буде доступна трансляція поєдинку.

Нагадаємо, Берінчик проведе поєдинок з Девісом в ніч на 15 лютого — хто в Україні транслюватиме поєдинок.

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