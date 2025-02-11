Берінчик про бій з Ломаченком: не бачу сенсу, думаю про Девіса

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик готується до першого захисту титулу. В ніч на 15 лютого українець битиметься з американцем Кішоном Девісом.

Перед боєм українцю прийшлось відповідати на провокаційне питання журналіста порталу FightHype.com.

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Один з журналістів в США записав Берінчика щодо того, чи міг би він провести благодійний бій з Василем Ломаченком, щоб допомогти військовим.

Берінчик розповів, що розглядає варіант об’єднавчого бою з Джервонтою Девісом, оскільки поєдинок з Ломаченком не збере великої аудиторії, бо буде цікавий лише українським глядачам.

Стосовно благодійності Денис відзначив, що допоможе військовий сам і без допомоги Ломаченка.

"Дивлюся в бік Девіса, бо не думаю, що два українці збере багато глядачів біля екранів, окрім українців, і ми не зможемо заробити якісь гроші. Я непогано допомагаю військовим і без Ломаченка", — сказав Берінчик.

Нагадаємо, бій Дениса Берінчика против Кішона Девіса відбудеться в ніч на 15 лютого. На порталі Новини.LIVE пройде трансляція поєдинку.

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