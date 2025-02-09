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На турнірі в Казахстані стався інцидент з гімном РФ — що відомо

9 лютого 2025 14:27
Олексій Паламарчук - Редактор
Гімн Росії проігнорували на турнірі ММА в Казахстані — що сталося
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Олексій Паламарчук - Редактор

На престижному турнірі в Казахстані стався курйозний епізод. Організатори, схоже, просто проігнорували гімн Російської Федерації

Перед одним із боїв турніру Nomad Fighting Championship ринг-анонсер оголосив гімн Росії, проте його у підсумку так і не увімкнули, повідомляють росЗМІ. 

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Деякі ЗМІ вважають, що гімн не увімкнули спеціально. Організатори кажуть, що стався технічний збій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Інцидент з гімном

Непорозуміння з гімном сталося перед боєм дагестанця Мухамеда Калмикова та казахстанця Азамата Бакітова. 

У ринзі оголосили гімн Росії, далі настала тиша, яка тривала декілька секунд. Після неї було оголошено гімн Казахстану, який відразу й заграв.

Організатори турніру пізніше опублікували офіційну заяву, у якій підкреслили, що гімн Росії не увімкнули "виключно через технічні неполадки"

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