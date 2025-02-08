Вихованець Шахтаря виступатиме за відомий італійський клуб

Віктор Коваленко (ліворуч) з Ярославом Ракіцьким, Тарасом Степаненком та іншими гравцями "Шахтаря". Фото: УНІАН

Колишній футболіст збірної України Віктор Коваленко знайшов нову команду. Вихованець донецького "Шахтаря" декілька років провів без клубу.

Коваленко вирішив повернутися в знайомий і звичний йому чемпіонат, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Віктор Коваленко самостійно підтримував форму після того, як влітку 2024 року завершився термін його контракту з "Аталантою", і клуб із Бергамо вирішив не продовжувати угоду з 28-річним футболістом. Однак вихованець "Шахтаря" вже знайшов нову команду.

Віктор Коваленко під час матчу в Італії. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Де виступатиме Коваленко

Колишній хавбек збірної України на правах вільного агента підписав угоду з "Емполі". Контракт діятиме до кінця сезону 2024/2025 з можливістю подальшого продовження. Заради цього варіанту футболіст відмовив одному з клубів чемпіонату Туреччини.

Коваленко вже виступав в "Емполі" на правах оренди з "Аталанти". У сезоні 2023/2024 Віктор зіграв за "адзуррі" 17 матчів, у яких забив 1 гол. Крім цього, українець також захищав кольори італійської "Спеції".

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