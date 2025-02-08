Шовковський готовий відмовитися від послуг одного з гравців Динамо

Максим Брагару (ліворуч) та Олександр Піхальонок. Фото: instagram.com/bragaru_45/

Півзахисник київського "Динамо" Максим Брагару програв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Він може провести другу половину сезону в оренді в іншій команді.

Трансфер Брагару можливий уже наступного тижня, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Тренерський штаб "Динамо" на чолі з Олександром Шовковським не потребує послуг одного з півзахисників команди. Максим Брагару провів у Києві лише пів року після трансферу з "Чорноморця". Він опинився за крок від переходу в інший клуб.

Максим Брагару у складі збірної України бореться з Ашрафом Хакімі. Фото: instagram.com/bragaru_45/

Деталі угоди щодо Брагару

Півзахисник був одним із лідерів "Чорноморця" і став першим футболістом, якого допоміг переконати перейти в "Динамо" Андрій Ярмоленко. Однак ставка на Максима Брагару не виправдалася. Олександр Шовковський намагався вбудувати футболіста в гру команди, але 22-річний вінгер не зумів "пробитися" в основу "Динамо".

У нинішньому сезоні Брагару зіграв за київську команду 19 поєдинків у всіх турнірах. У послугах півзахисника, який здатний зіграти на обох флангах атаки, зацікавлений черкаський клуб ЛНЗ. Трансфер Брагару означатиме оренду терміном до кінця сезону, угода може бути оформлена наступного тижня.

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