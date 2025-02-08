Мудрик може отримати дискваліфікацію навіть тоді, коли проба Б буде чистою

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

У лондонському "Челсі" залишили українського вінгера Михайла Мудрика в заявці на Лігу конференцій. Однак, футболісту буде важко не отримати дискваліфікацію.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Читайте також:

Mykhailo Mudryk remains in Chelsea’s #UECL squad despite serving a provisional ban after testing positive for Meldonium.



The B Sample, taken at the same time as the A, is tested for Meldonium and several other compounds.



No obligation for any party to disclose when that result… pic.twitter.com/cdXFBENb8A — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 7, 2025

Мудрика дискваліфікують у будь-якому випадку

За словами Джейкобса, якщо проба "Б" підтвердить вживання допінгу, Мудрик зможе висловити свою позицію перед ухваленням рішення.

Наразі футболіст заперечує, що свідомо приймав заборонені речовини. Якщо йому повірять, то він все одно понесе особисту відповідальність за все, що потрапляє в їхній організм, незалежно від наміру.

Якщо спортсмен не доведе, що він вживав допінг несвідомо, а проба "Б" буде чистою, стандартним покаранням є чотирирічна дискваліфікація.

У випадку, якщо проба "Б" виявиться негативною, тимчасове відсторонення можуть скасувати без подальших санкцій.

Однак, Футбольна асоціація Англії може дискваліфікувати Мудрика, лише, беручи до уваги результат проби "A", але не на два-чотири роки.

Нагадаємо, у київському "Динамо" вирішили заграти у товариському матчі 18-річного голеадора, який шокує своїми розмірами та технікою

Колишній гравець національної збірної України Андрій Воронін покинув Росію — де зараз живе легенда.

Північномакедонський легіонер "Динамо" Київ планує повернутися з оренди в Київ. Наразі він грає в рідному клубі.

Олімпійська чемпіонка Дар'я Білодід шокувала своїм тілом в купальнику з леопардовим принтом.