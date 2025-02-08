Мудрик может получить дисквалификацию даже тогда, когда проба Б будет чистой

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

В лондонском "Челси" оставили украинского вингера Михаила Мудрика в заявке на Лигу конференций. Однако, футболисту будет трудно не получить дисквалификацию.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

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Проба "Б", взятая одновременно с "А", протестирована на мельдоний и несколько других соединений.



Ни одна из сторон не обязана раскрывать, когда этот результат... pic.twitter.com/cdXFBENb8A - Ben Jacobs (@JacobsBen) 7 февраля 2025 г.

Мудрика дисквалифицируют в любом случае

По словам Джейкобса, если проба "Б" подтвердит употребление допинга, Мудрик сможет высказать свою позицию перед принятием решения.

Сейчас футболист отрицает, что сознательно принимал запрещенные вещества. Если ему поверят, то он все-равно понесет личную ответственность за все, что попадает в их организм, независимо от намерения.

Если спортсмен не докажет, что он употреблял допинг неосознанно, а проба "Б" будет чистой, стандартным наказанием является четырехлетняя дисквалификация.

В случае, если проба "Б" окажется отрицательной, временное отстранение могут отменить без дальнейших санкций.

Однако, Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать Мудрика, только, принимая во внимание результат пробы "A", но не на два-четыре года.

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