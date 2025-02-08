Дарья Белодед поразила публикацией фото в купальнике возле водопада

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Дарья Белодед снова порадовала своих фолловеров. Украинка сделала яркие фото в купальнике.

Новые снимки Дарья опубликовала в Instagram.

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Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Белодед шокировала откровенным образом

Украинская титулованная спортсменка опубликовала фото возле водопада в Индонезии.

Белодед была одета в купальник с леопардовым принтом. При этом она показала, что в хорошей форме и не набрала лишнего веса, пока была в отпуске.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что в прошлом году Белодед неожиданно ждал провал на Олимпийских играх в Париже и с тех пор украинка больше не выступала.

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