Динамо просматривает своего воспитанника на сборе в Турции — это топовый бомбардир U-19

Федор Задорожный. Фото: "Заря"

Киевское "Динамо" после непродолжительного перерыва вернулось к подготовительному сбору в Турции. В первом товарищеском матче подопечные Александра Шовковского встретились со "Шкендией" из Северной Македонии.

На игру Шовковский выпустил ряд интересных молодых игроков, среди которых выделим центрального нападающего Федора Задорожного, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" взяло на вторую часть тренировочного сбора 18-летнего Задорожного, который в конце 2024 года был отозван из аренды в "Заре" вместе с центральным защитником Демьяном Третьяком.

Задорожный вышел в стартовом составе и запомнился, хоть и не забивал в матче. При этом он выделялся своим ростом (195 см), хорошей координацией и скоростью.

В этом сезоне в юношеском первенстве за "Зарю" он забил 18 голов, сделал семь ассистов в 15 матчах. Футболист является лучшим бомбардиром первенства.

В 15-м туре УПЛ Задорожный дебютировал во взрослой лиге, выйдя на замену в конце матча с "Карпатами" (2:1).

Напомним, ранее Шовковский заблокировал переход не только Назара Волошина.

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