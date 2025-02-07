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Шовковский не отпустил из Динамо молодого игрока — о ком речь

7 февраля 2025 12:40
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский заблокировал уход молодого воспитанника Динамо
Тренер Александр Шовковский объясняет задачу Паоло Герреро. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

В составе киевского "Динамо" должны были произойти серьезные изменения во время зимнего трансферного окна 2025 года. Вслед за Георгием Бущаном из команды могли уйти еще несколько футболистов. 

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский попросил не продавать двух игроков, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0". 

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"Динамо" собиралось не только продавать игроков, но и подписывать новичков. Эти процессы полностью взаимосвязанны. Руководство "бело-синих" пока не сумело осуществить трансфер игрока Салифу Сума из азербайджанской "Зири". Именно поэтому киевский клуб не отпустил защитника Максима Дячука, на которого претендовала испанская команда. И этот случай оказался не единичным. 

Кирилл Пашко
Кирилл Пашко в "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Заблокированный трансфер "Динамо" 

Александр Шовковский попросил отставить в команде 18-летнего Кирилла Пашко, на которого претендовал грузинский клуб "Динамо" из Тбилиси. Молодого футболиста хотели взять в аренду с правом выкупа, но киевляне не согласились на это предложение.

Главный тренер "бело-синих" попросил оставить в команде молодого воспитанника клуба Кирилла Пашко, который выступает в "Динамо" U-19. Этот футболист играет на правом фланге атаки. Тренеры "бело-синих" и юношеских сборных Украины считают Пашко одним из главных талантов поколения. 

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