Легендарный Олег Блохин — где он сейчас и чем занимается

Легенда в тени — где сейчас Олег Блохин и чем он занимается
В ноябре прошлого года легендарному украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину исполнилось 72 года. Вся его жизнь была и остается тесно связанной с футболом, но в последнее время он немного исчез из публичной плоскости.
Олег Блохин по состоянию на сегодняшний день не занимает ни одного серьезного поста в украинском футболе, пишет портал Новини.LIVE.
Легендарный украинец, похоже, сосредоточился за заслуженном отдыхе. Учитывая количество его регалий, это абсолютно ожидаемо.
Блохин — футболист
Олег Блохин отдал для киевского "Динамо" 19 лет своей жизни и феноменальной игры. За это время он сыграл за киевлян более 400 матчей и забил более 200 мячей.
Блохин стал первым украинцем, который завоевал "Золотой мяч". Это произошло в 1975 году.
Вот еще немного регалий: семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, дважды обладатель Кубка Кубков УЕФА.
Блохин — тренер
Продолжилась работа в Греции, где он успел потренировать целый ряд местных клубов — от "Олимпиакоса" до "Ионикоса".
Затем он возглавил сборную Украины, которую привел к наивысшему ее достижению на сегодня — четвертьфиналу Чемпионата мира 2006 года, который проходил в Германии.
Последним местом его тренерской работы было киевское "Динамо", которым он руководил с 2012 по 2014 год.
С тех пор Блохин больше тренером не работал. Он сосредоточился на административной работе. В частности, работал сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола.
Блохин и его семья
Олег Блохин был дважды женат. Его первая жена — легендарная гимнастка Ирина Дерюгина.
У легендарного футболиста есть три дочери — Ирина, Анна и Екатерина. Ирина Блохина запомнилась многим украинским болельщикам как автор гимна Евро-2012 "З'єднаймо весь світ", телеведущая и актриса.
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