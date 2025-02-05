Шапаренко проводить у Динамо останній сезон перед від'їздом до Туреччини

Микола Шапаренко у збірній України. Фото: УНІАН

Футболіст збірної України Микола Шапаренко близький до відходу з київського "Динамо". У послугах півзахисника зацікавлений турецький "Трабзонспор".

Потенційний покупець пропонує великі гроші за гравця, повідомляє Taka Gazetesi.

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Керівництво "Трабзонспора" зробило київському "Динамо" пропозицію в розмірі 10 млн євро за 26-річного Миколу Шапаренка. Український клуб не погодився на умови трансферу, але турки не планують відмовлятися від гравця.

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: УНІАН

Коли Шапаренко піде з "Динамо"

Головний тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш хоче бачити хавбека "біло-синіх" у своїй команді. Він кілька разів відвідував матчі за участю Шапаренка і дійшов висновку, що навколо вихованця "Динамо" можна побудувати гру турецької команди.

У складі "Трабзонспора" вже виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. Незабаром до них може приєднатися й Микола Шапаренко. "Трабзонспор" планує покращити пропозицію щодо хавбека. У турецького клубу є десять днів, щоб встигнути здійснити перехід півзахисника. Якщо це не вдасться зробити взимку, турки повернуться до питання про трансфер гравця влітку.

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