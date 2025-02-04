Українець розгромив суперників на легкоатлетичному турнірі у Франції

Український легкоатлет Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

Українець не залишив шансів своїм суперникам на престижному легкоатлетичному турнірі. Правда, до особистого рекорду трохи не дотягнув.

Український метальник молота Михайло Кохан здобув перемогу на турнірі "Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long", який проходив у Франції, повідомляє Відділення НОК України у Дніпропетровській області.

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Як переміг Кохан

Турнір проходив 1-2 лютого у Буа-д'Арсі (Франція).

Український легкоатлет метнув молот на 75,8 м. У нього були чотири суперники, усі — французи. Найближчий конкурент, який здобув срібло, відстав від Кохана на трохи більше ніж 15 м.

Особистий рекорд Михайла Кохана досі тримається на позначці 81, 14 м.

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