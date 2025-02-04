Довбик може перейти з Роми в Наполі влітку 2025 року

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Частина вболівальників "Роми" незадоволена виступом форварда збірної України Артема Довбика. Італійські журналісти впевнені, що влітку футболіста буде продано в інший клуб.

У Довбика буде шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії, повідомляє Il Romanista.

Читайте також:

Керівництво "Роми" відчуває розчарування від гри Артема Довбика. Саме так вважають італійські спортивні журналісти. Форвард прийшов у команду як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії, але так і не зумів стати лідером атак "вовків".

Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Трансфер Довбика в "Наполі"

Згідно з версією італійської преси, українець так і не виправдав очікувань уболівальників. Тренер Клаудіо Раньєрі намагається допомогти футболістові розкритися, але поки Артем Довбик виглядає чужорідним елементом у грі "Роми". Його вважають повільним та незграбним, не здатним справити позитивний вплив на гру команди.

Одночасно з цим з'явилися чутки про те, що влітку Довбик може перейти в "Наполі". Стиль гри цієї команди більше підходить українському форварду. Президент неаполітанців влітку 2025 року гарантовано отримає близько 70 млн євро за продаж Віктора Осімхена. Частину цієї суми "партенопейці" можуть витратити на трансфер Довбика.

У сезоні 2024/2025 Артем зіграв за "Рому" 30 матчів у всіх турнірах, забив 12 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, цього тижня Микола Шапаренко може перейти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Віктор Циганков зробив вирішальний внесок у першу перемогу каталонської "Жирони" в п'яти останніх матчах.

У лютому стане відомий результат повторної проби на допінг Михайла Мудрика — що чекає на гравця збірної України.

Донецький "Шахтар" може відпустити в закордонну команду свого вихованця й одного з лідерів роздягальні.