Довбик может перейти из Ромы в Наполи летом 2025 года

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Часть болельщиков "Ромы" недовольно выступлением форварда сборной Украины Артема Довбика. Итальянские журналисты уверены, что летом футболист будет продан в другой клуб.

У Довбика будет шанс продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Il Romanista.

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Руководство "Ромы" испытывает разочарование от игры Артема Довбика. Именно так считают итальянские спортивные журналисты. Форвард пришел в команду в качестве лучшего бомбардира чемпионата Испании, но так и не сумел стать лидером атак "волков".

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Трансфер Довбика в "Наполи"

Согласно версии итальянской прессы, украинец так и не оправдал ожиданий болельщиков. Тренер Клаудио Раньери пытается помочь футболисту раскрыться, но пока Артем Довбик выглядит инородным элементом в игре "Ромы". Его считают медленным и неуклюжим, не способным оказать положительное влияние на игру команды.

Одновременно с этим появились слухи о том, что летом Довбик может перейти в "Наполи". Стиль игры этой команды больше подходит украинскому форварду. Президент неаполитанцев летом 2025 года гарантировано получит порядка 70 млн евро за продажу Виктора Осимхена. Часть этой суммы "партенопейцы" могут потратить на трансфер Довбика.

В сезоне 2024/2025 Артем сыграл за "Рому" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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