Шапаренко может перейти в заграничный клуб, скупающий украинцев

Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Турецкий "Трабзонспор" до закрытия зимнего трансферного окна попытается подписать еще одного украинского игрока. Представители клуба готовятся к переговорам с киевским "Динамо".

В Турцию может переехать Николай Шапаренко, сообщает Haber61.

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Руководство "Трабзонспора" продолжает попытки собрать в команде аналог сборной Украины. В составе "бордово-синих" уже выступают Арсен Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. На этой неделе к ним может присоединиться и Николай Шапаренко.

Детали трансфера Шапаренко

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш давно следит за прогрессом 26-летнего футболиста "Динамо". Наставник посетил матч Лиги Наций с участием сборных Украины и Грузии для того, чтобы с трибуны наблюдать за игрой Шапаренко.

Николай Шапаренко во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Финансовые возможности "Трабзонспора" позволяют клубу вступить в переговоры с "Динамо" по трансферу полузащитника. Они начнутся уже на этой неделе. "Бордово-синие" хотят успеть подписать игрока до закрытия трансферного окна, у клуба на это осталось 11 дней.

В сезоне 2024/2025 Шапаренко провел за "Динамо" 22 поединка во всех турнирах и забил 4 гола, а также сделал 8 результативных передач.

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