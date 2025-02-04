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Трабзонспору нужен еще один игрок сборной Украины — о ком речь

4 февраля 2025 10:31
Станислав Костюк - Редактор
Шапаренко может перейти в заграничный клуб, скупающий украинцев
Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Турецкий "Трабзонспор" до закрытия зимнего трансферного окна попытается подписать еще одного украинского игрока. Представители клуба готовятся к переговорам с киевским "Динамо".

В Турцию может переехать Николай Шапаренко, сообщает Haber61

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Руководство "Трабзонспора" продолжает попытки собрать в команде аналог сборной Украины. В составе "бордово-синих" уже выступают Арсен Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. На этой неделе к ним может присоединиться и Николай Шапаренко. 

Детали трансфера Шапаренко 

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш давно следит за прогрессом 26-летнего футболиста "Динамо". Наставник посетил матч Лиги Наций с участием сборных Украины и Грузии для того, чтобы с трибуны наблюдать за игрой Шапаренко. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Финансовые возможности "Трабзонспора" позволяют клубу вступить в переговоры с "Динамо" по трансферу полузащитника. Они начнутся уже на этой неделе. "Бордово-синие" хотят успеть подписать игрока до закрытия трансферного окна, у клуба на это осталось 11 дней. 

В сезоне 2024/2025 Шапаренко провел за "Динамо" 22 поединка во всех турнирах и забил 4 гола, а также сделал 8 результативных передач. 

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