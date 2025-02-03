Дисквалификация Мудрика — когда будет результат второй пробы

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/mudrykvision/

В конце января появилась новость о том, что результат второй пробы полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика на допинг оказался отрицательным. Однако болельщикам рано радоваться, так как это оказалось просто слухом.

Уже известно, когда на самом деле станет известен результат пробы В футболиста, сообщает портал Новини.LIVE.

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Неделю назад журналист издания Sport News Today сообщил о том, что результат пробы В Михаила Мудрика оказался отрицательным. По словам инсайдера, футболист планирует вернуться к тренировкам и матчам как можно быстрее.

Что известно о второй пробе Мудрика

Однако официальные лица не подтвердили эту информацию. О повторной пробе игрока на допинг не высказывался ни сам Михаил Мудрик, ни руководство "Челси".

Ранее украинские журналисты сообщали, что результаты повторной пробы на наличие в организме футболиста запрещенных веществ появятся только в середине февраля. Они не надеются на то, что проба окажется отрицательной.

Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Главной надеждой для Мудрика является то, что повторная проба покажет меньшее содержание мельдония в крови Михаила. В противном случае его могут дисквалифицировать на срок до четырех лет. Таким образом, официальный результат повторной пробы на допинг Михаила Мудрика может появиться уже на следующей неделе.

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