Дискваліфікація Мудрика — коли буде результат другої проби

Михайло Мудрик перед матчем. Фото: instagram.com/mudrykvision/

Наприкінці січня з'явилася новина про те, що результат другої проби півзахисника збірної України Михайла Мудрика на допінг виявився негативним. Однак уболівальникам рано радіти, оскільки це виявилося просто чуткою.

Вже відомо, коли насправді стане відомий результат проби В футболіста, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тиждень тому журналіст видання Sport News Today повідомив про те, що проба В Михайла Мудрика виявилася негативною. За словами інсайдера, футболіст планує повернутися до тренувань й матчів якомога швидше.

Що відомо про другу пробу Мудрика

Однак офіційні особи не підтвердили цю інформацію. Про повторну пробу гравця на допінг не висловлювався ані сам Михайло Мудрик, ані керівництво "Челсі".

Раніше українські журналісти повідомляли, що результати повторної проби на наявність в організмі футболіста заборонених речовин з'являться тільки в середині лютого. Вони не сподіваються на те, що проба виявиться негативною.

Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: скриншот YouTube

Головною надією для Мудрика є те, що повторна проба покаже менший вміст мельдонію в крові Михайла. В іншому разі його можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років. Таким чином, офіційний результат повторної проби на допінг Михайла Мудрика може з'явитися вже наступного тижня.

Нагадаємо, турецький "Трабзонспор" націлився на ще одного українця після трансферу Олександра Зубкова.

Донецький "Шахтар" уже шукає заміну ще одному гравцеві збірної України, який готується переїхати до Франції.

Київське "Динамо" поки що не може домовитися про трансфер перспективного гравця, перехід якого вже був анонсований.

При цьому президент "біло-синіх" Ігор Суркіс відмовився продати в Англію відразу двох гравців команди.