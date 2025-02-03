Суркіс не відпустив у чемпіонат Англії ще одного гравця Динамо

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" не відпустило в чемпіонат Англії ще одного футболіста. На атакувального півзахисника Назара Волошина претендував "Сандерленд".

Український клуб не влаштувала пропозиція щодо молодого гравця, повідомляє "ТаТоТаке".

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Не тільки Володимир Бражко не зумів перейти з "Динамо" в один з англійських клубів. Та ж доля спіткала 21-річного Назара Волошина, який не є основним гравцем "біло-синіх". Як й у випадку з гравцем збірної України, президента "Динамо" не влаштували умови трансферу.

Назар Волошин під час матчу. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Куди міг перейти Волошин

Англійський "Сандерленд" хотів узяти півзахисника київського клубу в оренду терміном до кінця сезону і з опцією викупу контракту гравця. У Назарі Волошині бачили футболіста основного складу, який допоміг би "чорним котам" розв'язати питання щодо повернення до елітного дивізіону з Чемпіоншипа. Після 29 матчів "Сандерленд" іде на 4 місці в турнірній таблиці.

Пропозиція англійського клубу не влаштувала керівництво "Динамо" навіть попри те, що Волошин не є гравцем основного складу київської команди. У нинішньому сезоні Назар зіграв 26 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол і 5 результативних передач.

Нагадаємо, "Динамо" не вдалося підписати молодого закордонного футболіста, який був потрібен тренерському штабу Олександра Шовковського.

Тим часом донецький "Шахтар" знайшов гравця, який може замінити в команді Миколу Матвієнка — на захисника збірної України претендує французький клуб.

Турецький "Трабзонспор" обрав ще одного гравця з України, який може перейти в команду разом з Олександром Зубковим.