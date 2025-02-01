Трабзонспор купує Зубкова та Назаренка за 10 млн євро

Олександр Назаренко. Фото: УАФ

Турецький "Трабзонспорт" збирається посилити позицію вінгера українцем. При цьому виявилась неправдивою інформація, що вони вибирають між Олександром Зубковим з "Шахтаря" та Олександром Назаренком з "Полісся".

За інформацією "ТаТоТаке", "Трабзонспор" планує відразу купити Зубкова та Назаренка, а не вибирати одного з них.

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Про перемовини "Шахтаря" з "Трабзонспором" вже було відомо давно. Однак, стало відомо, що вони почали перемовини з "Поліссям" по Назаренку.

Джерело повідомило, що у "Трабзонспорі" наразі критична ситуація з вінгерами й тому їм потрібні обоє українців.

У "Шахтарі" поки не підтвердили домовленість щодо Зубкова, але найближчим часом гравець може змінити прописку.

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"У Трабзонспора — критична ситуація з вінгерами. Зліва безальтернативно грає — нігерієць Ентоні Нвакаеме: у березні йому виповниться 36! Праворуч — боснієць Едін Віска: у лютому — йому 35. Його єдиному дублеру Сіхану Чанаку — 20", — заявило джерело.

За інформацією джерела, "Трабзонспор" хоче витратити на Зубкова та Назаренка 10 млн євро.

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