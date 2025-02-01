Судаков повернувся додому після Ліги чемпіонів: зворушлива зустріч

Судаков емоційно зустрівся з донькою після зборів — відео
Центральний півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Георгій Судаков повернувся додому. Сталося це після поразки від "Боруссії" Дортмунд.
Відео із зустріччю Судакова з донькою опублікувала дружина футболіста Єлизавета в Instagram.
Тепла зустріч Судакова з донькою
Георгія майже місяць не було вдома, і він не бачив рідних. Футболіст увесь цей час проводив на зборах у Туреччині та грав завершальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів проти "Бреста" і "Боруссії".
Розлука не могла не датися взнаки, тож дворічна донька Судакова жадібно обійняла тата. Георгій також емоційно відреагував на свою дитину.
Зазначимо, що "Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів і тепер Судаков частіше зможе бачитися з рідними.
Однак, збори ще не закінчені і після невеликої перерви гравці повернуться до Туреччини, де продовжать готуватися до другої половини чемпіонату України.
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