Судаков повернувся додому після Ліги чемпіонів: зворушлива зустріч

Сім'я Судакових. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Центральний півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Георгій Судаков повернувся додому. Сталося це після поразки від "Боруссії" Дортмунд.

Відео із зустріччю Судакова з донькою опублікувала дружина футболіста Єлизавета в Instagram.

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Георгій і Ліза Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Тепла зустріч Судакова з донькою

Георгія майже місяць не було вдома, і він не бачив рідних. Футболіст увесь цей час проводив на зборах у Туреччині та грав завершальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів проти "Бреста" і "Боруссії".

Розлука не могла не датися взнаки, тож дворічна донька Судакова жадібно обійняла тата. Георгій також емоційно відреагував на свою дитину.

Зазначимо, що "Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів і тепер Судаков частіше зможе бачитися з рідними.

Однак, збори ще не закінчені і після невеликої перерви гравці повернуться до Туреччини, де продовжать готуватися до другої половини чемпіонату України.

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