Судаков вернулся домой после Лиги чемпионов: трогательная встреча

Семья Судаковых. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Центральный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков вернулся домой. Случилось это после поражения от "Боруссии" Дортмунд.

Видео со встречей Судаков с дочкой опубликовала жена футболиста Елизавета в Instagram.

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Георгий и Лиза Судаковы. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Теплая встреча Судакова с дочкой

Георгия почти месяца не было дома, и он не видел родных. Футболист все это время проводил на сборах в Турции и играл завершающие матчи основного раунда Лиги чемпионов против "Бреста" и "Боруссии".

Разлука не могла не сказаться и поэтому двухлетняя дочка Судакова жадно обняла папу. Георгий также эмоционально отреагировал на своего ребенка.

Отметим, что "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов и теперь Судаков чаще сможет видеться с родными.

Однако, сборы еще не закончены и после небольшого перерыва игроки вернутся в Турцию, где продолжат готовиться ко второй половине чемпионата Украины.

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