Молодий український футболіст перейшов до одного з найкращих клубів Іспанії

Тренер Дієго Сімеоне святкує перемогу разом з "Атлетіко". Фото: Reuters/Juan Medina

Ще один український воротар виступатиме в чемпіонаті Іспанії. Молодий Гліб Удовиченко наслідував приклад Андрія Луніна й підписав контракт з клубом з Мадрида.

У цьому випадку йдеться про мадридський "Атлетіко", повідомляє "ТаТоТаке".

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Гліб Удовиченко в Мадриді. Фото: пресслужба клубу

Що відомо про Гліба Удовиченка

Молодий 16-річний футболіст виступав у системі полтавської "Ворскли". Скаути "Атлетіко" помітили його на одному зі зборів української команди. Після нетривалих переговорів Удовиченко підписав із мадридцями контракт терміном на два роки. Сума компенсації за гравця не розголошується.

Гліб Удовиченко після трансферу. Фото: пресслужба "Атлетіко"

У чемпіонаті Іспанії з'явився вже четвертий український воротар. Андрій Лунін виступає за мадридський "Реал". Владислав Крапивцов нещодавно підписав угоду з каталонською "Жироною". У "Бетісі" виступає вихованець донецького "Шахтаря" Ян Журавський.

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