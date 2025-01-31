Мілевський обізвав одного з гравців Динамо після перемоги в Лізі Європи

"Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Перемога в заключному турі Ліги Європи над РФШ стала єдиною для "Динамо" в єврокубковому турнірі. Після важкого матчу в активі київської команди залишилося 4 бали й третє з кінця місце в підсумковій турнірній таблиці.

Артем Мілевський залишився незадоволений діями одного з футболістів команди та написав про це у своєму закритому Telegram-каналі.

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Команда Олександра Шовковського давно втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Однак за словами тренера, для футболістів київського клубу було важливо завершити виступ у турнірі на мажорній ноті, й "біло-синім" це вдалося. Вони здобули перемогу з рахунком 1:0, але гра сподобалася не всім уболівальникам.

Артем Мілевський у Києві. Фото: instagram.com/timi1010/

Мілевський критикує "Динамо"

Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок Олександр Піхальонок. А ось форвард збірної України Владислав Ванат знову пішов з поля без забитих м'ячів. На нього й обрушилася критика з боку Артема Мілевського.

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишньому нападнику "Динамо" не сподобалося, що молодий футболіст інертно діяв протягом більшої частини матчу. Ванат не загострював ситуацію біля чужих воріт й, на думку Мілевського, не брав участі в атаках партнерів по команді.

"Що, хлопці, кажете щодо моменту, коли людина в офсайді стоїть, і Ярмола вбігає, і в нього немає офсайда? Можна якось, я не знаю увімкнути мізки, блін, якщо ти типу нападник модний, просто стати й не чіпати м'яч?", — заявив Мілевський.

Колишній футболіст часто критикує Ваната останнім часом. Усе почалося з того, що Владислав вирішив розповів анекдот про Мілевського. Артем відповів, що гравцеві зарано жартувати на такі теми.

Нагадаємо, ще один вихованець "Динамо" на правах вільного агента перейшов до складу конкурента київської команди.

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