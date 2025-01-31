Милевский обозвал одного из игроков Динамо после победы в Лиге Европы

"Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Победа в заключительном туре Лиги Европы над РФШ стала единственной для "Динамо" в еврокубковом турнире. После тяжелого матча в активе киевской команды осталось 4 балла и третье с конца место в итоговой турнирной таблице.

Артем Милевский остался недоволен действиями одного из футболистов команды и написал об этом в своем закрытом Telegram-канале.

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Артем Милевский в Киеве. Фото: instagram.com/timi1010/

Милевский критикует "Динамо"

Единственный гол в матче записал на свой счет Александр Пихаленок. А вот форвард сборной Украины Владислав Ванат снова ушел с поля без забитых мячей. На него и обрушилась критика со стороны Артема Милевского.

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывшему нападающему "Динамо" не понравилось, что молодой футболист инертно действовал на протяжение большей части матча. Ванат не обострял ситуацию у чужих ворот и, по мнению, Милевского, не участвовал в атаках партнеров по команде.

"Что, ребята, кажете по моменту, когда человек в офсайде стоит, и Ярмола вбегает, и у него нету офсайда? Можно как-то, я не знаю включить мозги, блин, если ты типа нападающий модный, просто стать и не трогать мяч?", — заявил Милевский.

Бывший футболист часто критикует Ваната в последнее время. Все началось с того, что Владислав решил рассказал анекдот о Милевском. Артем ответил, что игроку рановато шутить на такие темы.

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