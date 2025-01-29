Георгий Бущан переходит в Аль-Шабаб и увозит жену в Саудовскую Аравию

Георгий и Виктория Бущан. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Украинский голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вскоре должен сменить команду. Футболист переберется в Саудовскую Аравию.

На Ближний Восток игрок заберет свою жену Викторию, сообщил портал Новини.LIVE.

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Георгий и Виктория Бущан. Фото: instagram.com/xbuschanx

Отношения Бущана

С Викторией 30-летний футболист расписался летом 2022 года, и пока об их отношениях известно очень мало.

Нынешний брак сильно отличается от его прошлого, когда он в течение пяти лет был с балериной и блогером Кристиной Шишпор.

Георгий и Виктория Бущан. Фото: instagram.com/xbuschanx

В отношениях с блогером больше медийной составляющей было у его жены. Георгий рассказывал, что был узнаваем как муж медийной личности, а не футболист.

От брака с Кристиной у пары есть дочь, в жизни которой оба родителя принимают участие, ведь остались в нормальных отношениях.

"С Кристиной абсолютно нормальные отношения, воспитываем дочь. У нее свои отношения, у меня свои. Никто никуда не лезет и не ведет на конфликт. Мы не держим друг на друга зла", — рассказывал Бущан.

Кристина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official

В текущем сезоне Бущан сыграл за "Динамо" в 27 матчах, где пропустил 22 гола, и еще девять игр провел "на ноль". Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 7 млн евро. Однако, в "Аль-Шабаб" его продадут за около 3 млн евро.

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