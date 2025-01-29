Георгий Бущан переходит в Аль-Шабаб и увозит жену в Саудовскую Аравию

Кого Бущан забрал в Аль-Шабаб — что в личной жизни игрока
Украинский голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вскоре должен сменить команду. Футболист переберется в Саудовскую Аравию.
На Ближний Восток игрок заберет свою жену Викторию, сообщил портал Новини.LIVE.
Отношения Бущана
С Викторией 30-летний футболист расписался летом 2022 года, и пока об их отношениях известно очень мало.
Нынешний брак сильно отличается от его прошлого, когда он в течение пяти лет был с балериной и блогером Кристиной Шишпор.
В отношениях с блогером больше медийной составляющей было у его жены. Георгий рассказывал, что был узнаваем как муж медийной личности, а не футболист.
От брака с Кристиной у пары есть дочь, в жизни которой оба родителя принимают участие, ведь остались в нормальных отношениях.
"С Кристиной абсолютно нормальные отношения, воспитываем дочь. У нее свои отношения, у меня свои. Никто никуда не лезет и не ведет на конфликт. Мы не держим друг на друга зла", — рассказывал Бущан.
В текущем сезоне Бущан сыграл за "Динамо" в 27 матчах, где пропустил 22 гола, и еще девять игр провел "на ноль". Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 7 млн евро. Однако, в "Аль-Шабаб" его продадут за около 3 млн евро.
Напомним, в Саудовской Аравии хотят купить основного нападающего "Ромы" Артема Довбика.
Бывший лидер "Динамо" Сергей Сидорчук сейчас не хочет выступать в Украине.
"Реал" Мадрид нашел нового сменщика для Тибо Куртуа вместо Андрея Лунина.
Украина может потерять второго гимнаста в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!