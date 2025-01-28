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Реал нашел замену Лунину — что ждет украинца

28 января 2025 12:12
Станислав Костюк - Редактор
Реал собирается заменить Лунина молодым перспективным вратарем
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" не сообщал об изменении планов по поводу будущего в испанской команде. Однако не исключено, что его ждет трансфер уже летом 2025 года.

"Реал" собирается подписать перспективного вратаря, который станет "вторым номером" в команде, сообщает Diario AS

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Тренерский штаб "королевского клуба" настаивает на трансфере 18-летнего вратаря молодежного состава "Трабзонспора". Онуралп Чевиккан считается восходящей звездой турецкого футбола. Скауты "Реала" уже собрали для Карло Анчелотти данные по юному игроку. 

Онуралп Чевиккан
Онуралп Чевиккан во время матча. Фото: instagram.com/onuralpcevikkan

"Трабзонспор" получит предложение по трансферу Онуралпа уже в ближайшее время. Испанский клуб хочет подписать футболиста и оставить его в Турции до конца сезона. Летом 2025 года голкипер начнет тренироваться с "Кастильей", молодежной командой "Реала". У него будет шанс составить конкуренцию основному вратарю "королевского клуба". 

Испанский клуб уже делал предложение туркам в размере 10 млн евро. "Трабзонспор" его отклонил, поскольку хочет получить за своего воспитанника как минимум вдвое больше. Стороны готовятся к новым переговорам. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что будет с Луниным 

Украинского голкипера связывает долгосрочный контракт с "Реалом". Несмотря на слухи о возможном уходе, Лунин ни раз не говорил о желании сменить команду. При этом к нему проявляют интерес многие европейские клубы. Мадридцы не против трансфера украинца, но хотят получить за него 20 млн евро. 

Напомним, другой голкипер сборной Украины проходит медосмотр и готовится подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии. 

Защитник национальной команды Виталий Миколенко столкнулся со странной ситуацией в английском "Эвертоне". 

Форвард "Ромы" Артем Довбик привлек внимание известного клуба, трансфер может состояться в конце сезона. 

Роман Яремчук нужен итальянской "Венеции", которая сделала "Олимпиакосу" уже второе предложение по игроку. 

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Карло Анчелотти Трабзонспор

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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