Реал собирается заменить Лунина молодым перспективным вратарем

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: instagram.com/realmadrid/

Украинский голкипер мадридского "Реала" не сообщал об изменении планов по поводу будущего в испанской команде. Однако не исключено, что его ждет трансфер уже летом 2025 года.

"Реал" собирается подписать перспективного вратаря, который станет "вторым номером" в команде, сообщает Diario AS.

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Онуралп Чевиккан во время матча. Фото: instagram.com/onuralpcevikkan

"Трабзонспор" получит предложение по трансферу Онуралпа уже в ближайшее время. Испанский клуб хочет подписать футболиста и оставить его в Турции до конца сезона. Летом 2025 года голкипер начнет тренироваться с "Кастильей", молодежной командой "Реала". У него будет шанс составить конкуренцию основному вратарю "королевского клуба".

Испанский клуб уже делал предложение туркам в размере 10 млн евро. "Трабзонспор" его отклонил, поскольку хочет получить за своего воспитанника как минимум вдвое больше. Стороны готовятся к новым переговорам.

Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что будет с Луниным

Украинского голкипера связывает долгосрочный контракт с "Реалом". Несмотря на слухи о возможном уходе, Лунин ни раз не говорил о желании сменить команду. При этом к нему проявляют интерес многие европейские клубы. Мадридцы не против трансфера украинца, но хотят получить за него 20 млн евро.

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