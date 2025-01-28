Рома изменит трансферную стоимость Довбика из-за интереса других клубов

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Руководство итальянской "Ромы" рассматривает вариант с трансфером Артема Довбика. Римский клуб собирается изменить трансферную стоимость футболиста сборной Украины.

"Волки" не будут торопиться с продажей Довбика как минимум до конца сезона, сообщает Tutto Mercato.

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Артем Довбик преодолел "сухую серию" матчей и снова начал забивать голы за "Рому" практически каждую неделю. Главный тренер "волков" Клаудио Раньери помогает украинцу, регулярно выпускает его на поле и просит бить пенальти. К форварду постепенно возвращается уверенность в собственных силах.

Игроки "Ромы" празднуют гол. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

"Рома" может продать Довбика

В итальянском клубе рассчитывают, что украинец станет одним из лидеров команды. Однако в клубе нет "неприкасаемых" игроков — любой исполнительно может быть продан, если руководство "Ромы" получит выгодное предложение. Довбик не является исключением.

Согласно сообщению журналистов из Италии, "Рома" уже получила предложение от клуба из Саудовской Аравии по трансферу украинца, однако оно не удовлетворило руководство "волков". Римляне в ближайшее время внесут изменения в контракт игрока, после чего его трансферная стоимость вырастет до 40 млн евро. Также известно, что "Рома" не хочет продавать форварда в другие итальянские клубы.

В сезоне 2024/2025 Довбик сыграл за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, голкипер сборной Украины Георгий Бущан прибыл на медицинский осмотр в клуб из Саудовской Аравии.

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