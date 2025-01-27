Шапаренко может стать еще одним украинцем в чемпионате Турции

Игроки во время сборов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" может получить запрос на трансфере еще одного футболиста столичной команды. Известный клуб хочет пригласить лидера "бело-синих" уже на этой неделе.

"Динамо" заработает большие деньги, если трансфер осуществится, сообщает Fanatik.

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Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может переехать в Турцию

Новый главный тренер "Бешикташа" Оле-Гуннар Сульшер собирается усилить состав команды на трансферном рынке. После 20 туров "черные орлы" занимают только 6-е место в турнирной таблице. Они отстают от "Галатасарая" на 18 баллов.

Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Фото: пресс-служба "Динамо"

Одним из футболистов, которые могут переехать в Стамбул, является 26-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Киевский клуб не против продать игрока, если получит по нему выгодное предложение. "Бешикташ" готов заплатить за полузащитник 5 млн евро. Не известно, устроит ли эта сумма "бело-синих".

В сезоне 2024/2025 Шапаренко провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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