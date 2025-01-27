Шапаренко может стать еще одним украинцем в чемпионате Турции

Еще один лидер Динамо может уйти из команды — это не Бущан
Руководство киевского "Динамо" может получить запрос на трансфере еще одного футболиста столичной команды. Известный клуб хочет пригласить лидера "бело-синих" уже на этой неделе.
"Динамо" заработает большие деньги, если трансфер осуществится, сообщает Fanatik.
Команды из чемпионата Турции продолжают интересоваться украинскими игроками. Еще один футболист национальной команды может оказаться в одном из местных клубов. На этот раз речь идет про "Бешикташ".
Кто может переехать в Турцию
Новый главный тренер "Бешикташа" Оле-Гуннар Сульшер собирается усилить состав команды на трансферном рынке. После 20 туров "черные орлы" занимают только 6-е место в турнирной таблице. Они отстают от "Галатасарая" на 18 баллов.
Одним из футболистов, которые могут переехать в Стамбул, является 26-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Киевский клуб не против продать игрока, если получит по нему выгодное предложение. "Бешикташ" готов заплатить за полузащитник 5 млн евро. Не известно, устроит ли эта сумма "бело-синих".
В сезоне 2024/2025 Шапаренко провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
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