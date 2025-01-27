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Ще один лідер Динамо може піти з команди — це не Бущан

27 січня 2025 11:15
Сергій Романчук - Редактор
Шапаренко може стати ще одним українцем у чемпіонаті Туреччини
Гравці під час зборів. Фото: пресслужба "Динамо"
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво київського "Динамо" може отримати запит на трансфер ще одного футболіста столичної команди. Відомий клуб хоче запросити лідера "біло-синіх" вже цього тижня. 

"Динамо" заробить великі гроші, якщо трансфер здійсниться, повідомляє Fanatik.

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Команди з чемпіонату Туреччини продовжують цікавитися українськими гравцями. Ще один футболіст національної команди може опинитися в одному з місцевих клубів. Цього разу йдеться про "Бешикташ". 

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може переїхати до Туреччини 

Новий головний тренер "Бешикташа" Оле-Гуннар Сульшер збирається посилити склад команди на трансферному ринку. Після 20 турів "чорні орли" посідають лише 6-те місце в турнірній таблиці. Вони відстають від "Галатасарая" на 18 балів.

Микола Шапаренко та Георгій Бущан
Микола Шапаренко та Георгій Бущан. "Фото: пресслужба "Динамо"

Одним із футболістів, які можуть переїхати до Стамбула, є 26-річний півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. Київський клуб не проти продати гравця, якщо отримає за нього вигідну пропозицію. "Бешикташ" готовий заплатити за півзахисник 5 млн євро. Не відомо, чи влаштує ця сума "біло-синіх". 

У сезоні 2024/2025 Шапаренко провів за "Динамо" 22 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи й зробив 8 результативних передач. 

Нагадаємо, відома російська спортсменка може завершити кар'єру через лікарську помилку. 

Український футбольний клуб не зможе заявляти нових гравців через заборгованість із зарплат. 

Японський спортсмен встановив рекорд зі стрибків з трампліну на відомому гірськолижному курорті. 

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко

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11:59 Хотіли вбити раніше — донька Фаріон розповіла нові подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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11:40 У Києві чоловік вкрав телефон у дитини — як його покарав суд

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