Амбітний клуб УПЛ зіткнувся з трансферним баном через борги

Тренер Младен Бартулович під час матчу. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Керівництво луганської "Зорі" зіткнулося із серйозними проблемами. Найближчим часом клуб не зможе реєструвати нових футболістів.

Одразу два колишніх гравці "Зорі" підтвердили інформацію про трансферний бан, повідомляє "Український футбол".

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Причиною для обмежень дій "Зорі" на трансферному ринку стали контрактні зобов'язання, які так і не були задоволені стосовно колишніх гравців команди Микити Шевченка та Максима Казакова. Тепер луганська команда може купувати нових футболістів, але клубу заборонено їх реєструвати.

Гравці "Зорі" на тренуванні. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Подробиці скандалу

Обмеження на дії "Зорі" на трансферному ринку діє з січня 2025 року. У клубі інформацію не підтвердили, але Микита Шевченко заявив, що з ним так і не розрахувалися. Йдеться про борги із зарплати.

Футболіст повідомив, що вже минув термін у 45 днів з моменту винесення рішення Палати з вирішення спорів. Однак із гравцем ніхто з "Зорі" не контактував. З Максимом Козаковим схожа історія.

"Ще кілька місяців тому, коли "Зоря" отримала повну форму рішення з Палати вирішення спорів, дзвонили з пропозицією розрахунку, яка мене, м'яко кажучи, ніяк не влаштовувала. І після цього ніякого зв'язку не було", — пояснив Казаков.

Після 16 матчів "Зоря" посідає 8-ме місце в турнірній таблиці. Уже 22 лютого луганська команда зіграє на виїзді проти "Олександрії".

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