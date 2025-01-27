Амбітний клуб УПЛ зіткнувся з трансферним баном через борги

Відомий клуб УПЛ не зможе проводити трансфери — що відомо
Керівництво луганської "Зорі" зіткнулося із серйозними проблемами. Найближчим часом клуб не зможе реєструвати нових футболістів.
Одразу два колишніх гравці "Зорі" підтвердили інформацію про трансферний бан, повідомляє "Український футбол".
Причиною для обмежень дій "Зорі" на трансферному ринку стали контрактні зобов'язання, які так і не були задоволені стосовно колишніх гравців команди Микити Шевченка та Максима Казакова. Тепер луганська команда може купувати нових футболістів, але клубу заборонено їх реєструвати.
Подробиці скандалу
Обмеження на дії "Зорі" на трансферному ринку діє з січня 2025 року. У клубі інформацію не підтвердили, але Микита Шевченко заявив, що з ним так і не розрахувалися. Йдеться про борги із зарплати.
Футболіст повідомив, що вже минув термін у 45 днів з моменту винесення рішення Палати з вирішення спорів. Однак із гравцем ніхто з "Зорі" не контактував. З Максимом Козаковим схожа історія.
"Ще кілька місяців тому, коли "Зоря" отримала повну форму рішення з Палати вирішення спорів, дзвонили з пропозицією розрахунку, яка мене, м'яко кажучи, ніяк не влаштовувала. І після цього ніякого зв'язку не було", — пояснив Казаков.
Після 16 матчів "Зоря" посідає 8-ме місце в турнірній таблиці. Уже 22 лютого луганська команда зіграє на виїзді проти "Олександрії".
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