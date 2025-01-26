Легендарний гравець Динамо програв важливі вибори — що відомо

Колишній захисник київського "Динамо" Олександр Головко. Фото: fcdynamo.com

Херсонщина отримала нового очільника обласного футболу. Це не той кандидат, перемогу якого прогнозували напередодні.

Легендарний капітан київського "Динамо" Олександр Головко претендував на посаду голови Херсонської обласної асоціації футболу, проте програв вибори, повідомляє BurBuzz.

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За словами Ігоря Бурбаса, були певні причини очікувати на те, що переможе саме Головко. Але у підсумку перемогу здобув Олексій Кручер.

Новий очільник херсонського футболу Олексій Кручер. Фото: Facebook Херсонської АФ

Чому Головко мав перемогти

За даними Ігоря Бурбаса, Головко був "провладним кандидатом" від УАФ, який мав повну підтримку від асоціації.

Тим не менш у підсумку він програв вибори Кручеру, набравши на виборчому конгресі менше голосів.

Олександр Головко завершив спортивну кар'єру у 2006 році. З тих пір має досвід роботи тренером. Зараз є постійним гостем аналітичної студії на Megogo, де коментує результати футбольних матчів.

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