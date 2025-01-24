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Попов та Зубков переходять у Трабзонспор — відомі терміни

24 січня 2025 11:10
Станіслав Костюк - Редактор
Попов та Зубков стануть гравцями Трабзонспора до кінця січня
Денис Попов на зборі "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Турецький "Трабзонспор" не задовольнив трансферні амбіції підписанням Данила Сікана. Головний тренер Шенол Гюнеш чекає в команді ще двох футболістів збірної України.

Деніс Попов та Олександр Зубков теж можуть перейти до "Трабзонспора", повідомляє Fotomac.

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"Трабзонспор" продовжить збирати у складі українську діаспору. У команді вже грають капітан молодіжної збірної України Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан, за якого турецький клуб заплатив "Шахтарю" 6 млн євро. Проте амбіції "бордово-синіх" простягаються набагато далі.

Денис Попов
Деніс Попов працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфери Попова та Зубкова 

Початково було відомо, що тренер турецької команди Шенол Гюнеш хоче запросити з "Шахтаря" не Данила Сікана, а Олександра Зубкова. Виявилося, що клуб цікавлять трансфери обох футболістів.

"Трабзонспор" веде переговори з "гірниками" з приводу переходу 28-річного Олександра Зубкова. Контракт одного з лідерів донецької команди закінчується у 2027 році, й "Шахтар" не збирається віддавати гравця за безцінь.

Олександр Зубков
Олександр Зубков під час матчу з "Брестом". Фото: пресслужба "Шахтаря"

З переходом Дениса Попова все може скластися набагато простіше. Через п'ять місяців у футболіста завершиться угода з "Динамо". Київський клуб буде змушений продати гравця вже зараз, щоб не втратити його безкоштовно.

Не відомо, які умови запропонували турки "Шахтарю" і "Динамо". Однак керівництво "Трабзонспора" демонструє рішучість у переговорах щодо Зубкова та Попова.

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спорт футбол Футбол трансфери Денис Попов Олександр Зубков Трабзонспор

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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