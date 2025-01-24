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Лунін зробив подарунок дружині і вона влаштувала з ним фотосесію

24 січня 2025 07:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Андрій Лунін порадував дружину красивим подарунком — фото
Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін знову порадував свою кохану. До того ж дав їй привід для кількох красивих фото в соцмережах.

Анастасія Луніна в Instagram показала, що їй подарував чоловік.

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Зазначимо, що Анастасія активно веде як свої соціальні мережі, як і сторінку чоловіка. При цьому у дівчини поки ще лише 184 тисячі фоловерів.

Анастасія та Андрій Луніни
Подружжя Луніних відсвяткувало новий рік. Фото:instagram.com/a.nastasica

Луніна показала подарунок від чоловіка

Анастасія показала, що чоловік подарував їй величезний букет червоних троянд, який не соромно показати своїм підписникам.

Зазначимо, що дівчина не уточнила, чи був подарунок приурочений до якогось свята, або зроблений без приводу.

Анастасія Луніна отримала подарунок від чоловіка
Анастасія Луніна з букетом троянд. Фото:instagram.com/a.nastasica
Анастасія Луніна отримала подарунок від чоловіка
Анастасія Луніна з букетом троянд. Фото:instagram.com/a.nastasica

Якщо у Луніна вдома затишок і кохання, то проблеми в нього на професійному рівні, оскільки воротар знову надовго сів на лаву запасних.

У поточному сезоні Андрій зіграв у семи матчах, де три відстояв на нуль, і пропустив десять м'ячів.

Нинішній контракт 25-річного українця діє до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 20 млн євро.

Нагадаємо, "Ліверпуль" знайшов нового гравця на заміну Мохаммеду Салаху.

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Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол) дружини футболістів Анастасія Луніна

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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