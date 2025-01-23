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Гвардіола відповів на запитання про відставку після поразки в ЛЧ

23 січня 2025 09:54
Станіслав Костюк - Редактор
Гвардіола зізнався, чому Манчестер Сіті програв ПСЖ
Тренер Хосеп Гвардіола та хавбек Джек Гріліш. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Станіслав Костюк - Редактор

Англійський "Манчестер Сіті" забив два голи на виїзді у ворота французького "ПСЖ". Однак цього виявилося замало навіть для того, щоб завершити поєдинок внічию. 

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола перерахував причини поразки своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА. 

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Протистояння французького "ПСЖ" та англійського "Манчестер Сіті" стало центральним матчем 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Перший тайм команди завершили без голів, а після перерви "містяни" вийшли вперед завдяки зусиллям Джека Гріліша та Ерлінга Голанна. Однак парижани відповіли на це чотирма голами. Тренер "Сіті" визнав, що такий розвиток подій шокував його підопічних.

Що Гвардіола сказав про матч 

Наставник англійської команди вважає, що гра була рівною. Футболісти "Манчестер Сіті" занадто рано повірили в успіх, коли забили два голи. Пропущені у відповідь м'ячі дезорієнтували англійських гравців, й вони вже не змогли впоратися з цією ситуацією. Гвардіола назвав її нокаутом.

Головний тренер "Манчестер Сіті" визнав, що суперник перевершив його команду у швидкості, єдиноборствах і наполегливості. У "містян" не було аргументів, щоб переломити хід зустрічі наприкінці другого тайму.

Ерлінг Холанн
Ерлінг Голанн після фінального свистка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Поразка від "ПСЖ" позбавила "Манчестер Сіті" шансів напряму вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Однак Хосеп Гвардіола на запитання про те, чи буде він подавати у відставку, заявив, що команда продовжить боротися в кожному матчі. Англійцям залишилося зіграти з "Брюгге" у 8 турі ЛЧ.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич пояснив, що його засмутило у перемозі команди над "Брестом".

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик скоро почне готуватися до нового бою, який відбудеться наприкінці року. 

У "Ліверпуль" приїде новий зірковий форвард, який замінить у складі Мохаммеда Салаха. 

спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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