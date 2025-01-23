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Гвардиола ответил на вопрос об отставке после поражения от ПСЖ

23 января 2025 09:54
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола признался, почему Манчестер Сити проиграл ПСЖ
Тренер Хосеп Гвардиола и хавбек Джек Грилиш. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Станислав Костюк - Редактор

Английский "Манчестер Сити" забил два гола на выезде в ворота французского "ПСЖ". Однако этого оказалось мало даже для того, чтобы завершить поединок вничью. 

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перечислил причины поражения своей команды в интервью официальному сайту УЕФА. 

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Противостояние французского "ПСЖ" и английского "Манчестер Сити" стало центральным матчем 7 тура основного этапа Лиги чемпионов. Первый тайм команды завершили без голов, а после перерыва "горожане" вышли вперед благодаря усилиям Джека Грилиша и Эрлинга Холанна. Однако парижане ответили на это четырьмя голами. Тренер "Сити" признал, что такое развитие событий шокировало его подопечных. 

Что Гвардиола сказал о матче 

Наставник английской команды считает, что игра была равной. Футболисты "Манчестер Сити" слишком рано поверили в успех, когда забили два гола. Пропущенные в ответ мячи дезориентировали английских игроков, и они уже не смогли справиться с этой ситуацией. Гвардиола назвал ее нокаутом. 

Главный тренер "Манчестер Сити" признал, что соперник превзошел его команду в скорости, единоборствах и настойчивости. У "горожан" не было аргументов, чтобы переломить ход встречи в конце второго тайма.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн после финального свистка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Поражение от "ПСЖ" лишило "Манчестер Сити" шансов напрямую выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако Хосеп Гвардиола на вопрос о том, будет ли он подавать в отставку, заявил, что команда продолжит сражаться в каждом матче. Англичанам осталось сыграть с "Брюгге" в 8 тура ЛЧ. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, что его расстроило в победе команды над "Брестом". 

Чемпион мира по боксу Александр Усик скоро начнет готовиться к новому бою, который состоится в конце года. 

В "Ливерпуль" приедет новый звездный форвард, который заменит в составе Мохаммеда Салаха. 

 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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