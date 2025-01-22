Ливерпуль выбрал форварда, который заменит Салаха в следующем сезоне

Мохаммед Салах во время поединка. Фото: Reuters/Lee Smith

Будущее Мохаммеда Салаха по-прежнему остается неопределенным. "Ливерпуль" уже начал готовиться к возможному уходу легендарного египтянина.

Английский клуб определился с игроком, который может стать новым бомбардиром "Энфилда", сообщает A Bola.

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Уже летом "Ливерпуль" может лишиться своего ведущего форварда, у которого в июле завершится соглашение с клубом. Мохаммед Салах неоднократно говорил, что обсудил условия нового контракта с "красными", однако оно до сих пор не подписано. При этом на египтянина претендуют как европейские гранды, так и представители Саудовской Аравии.

Кто может заменить Салаха

"Ливерпуль" выбрал футболиста, которым должен переехать в Англию. "Красные" сосредоточат все силы на том, чтобы осуществить этот трансфер. Речь идет о форварде сборной Швеции Викторе Дьекереше. На футболиста "Спортинга" претендуют многие клубы, однако высока цена на игрока отпугивает потенциальных покупателей.

Виктор Дьекереш празднует гол в фирменном стиле. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Предложение "Ливерпуля" может составить 50 млн евро и еще двух футболистов "красных", имена которых сейчас не называются. В нынешнем сезоне Дьекереш сыграл за "Спортинг" 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и сделал 5 результативных передач.

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