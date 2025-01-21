Усик получил вызов от одного из самых мощных боксеров современности

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг после победы над Тайсоном Фьюри. Чемпион мира получил вызов от серьезного и опасного соперника.

Китайский боксер Чжан Чжилей будет добиваться встречи с украинцем на ринге, сообщает The Ring.

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Александр Усик не комментировал дальнейшие планы после второй победы над Тайсоном Фьюри. Это не мешает другим боксерам бросать вызов украинскому чемпиону. Такому примеру последовал и призер Олимпиады-2008 Чжан Чжилей.

Чжан Чжилей после тренировки. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang/

Когда может состояться бой Усик — Чжилей

Уже 22 февраля китайского боксера ждет бой с Агитом Кабаелом из Германии. Победитель этого противостояния станет временным чемпионом мира по версии WBC. Однако Чжилей не сомневается в победе и строит дальнейшие планы.

В команде китайского тяжеловеса не сомневаются в том, что Чжилей получит право на проведения боя с Александром Усиком. Чжан собирается победить украинца и завладеть его чемпионскими поясами. Чжилей планирует провести этот бой уже в конце 2025 года.

Напомним, еще один легендарный украинский боксер близок к возвращению на ринг — Владимир Кличко будет бороться за титул.

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