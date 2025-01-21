Владимир Кличко проведет боксерский бой за титул в 48 лет

Кличко собирается вернуться в ринг и провести бой — что известно
Известный промоутер Том Лоффлер сделал неожиданное заявление о Владимире Кличко. Бывший чемпион мира по боксу может снова выйти в ринг.
Кличко намеревается провести еще один поединок и установить рекорд, сообщает ESNEWS.
Прошло уже семь лет с тех пор, как украинский спортсмен Владимир Кличко провел свой последний бой. То противостояние с Энтони Джошуа оказалось неудачным для боксера. Британец досрочно одержал победу.
Новый бой Кличко
В последнее время бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе все чаще оказывается в тренажерном зале. Владимир Кличко навещал Александра Усика перед боями с Тайсоном Фьюри. Также 48-летний боксер помогал готовиться к поединку молодому "олимпийцу" Дмитрию Ловчинскому.
Оказалось, что и сам Кличко хочет провести новый официальный бой. Целью Владимира является победа и завоевание нового титула. Украинский боксер собирается превзойти достижение Джорджа Формана, который становился чемпионом в 45 лет.
Дата проведения поединка и имя соперника Владимира Кличко пока неизвестны.
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