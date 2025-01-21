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Кличко собирается вернуться в ринг и провести бой — что известно

21 января 2025 11:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Владимир Кличко проведет боксерский бой за титул в 48 лет
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/klitschko/
Алексей Паламарчук - Редактор

Известный промоутер Том Лоффлер сделал неожиданное заявление о Владимире Кличко. Бывший чемпион мира по боксу может снова выйти в ринг.

Кличко намеревается провести еще один поединок и установить рекорд, сообщает ESNEWS.

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Прошло уже семь лет с тех пор, как украинский спортсмен Владимир Кличко провел свой последний бой. То противостояние с Энтони Джошуа оказалось неудачным для боксера. Британец досрочно одержал победу. 

Владимир Кличко
Владимир Кличко в 48 лет. Фото: instagram.com/klitschko/

Новый бой Кличко 

В последнее время бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе все чаще оказывается в тренажерном зале. Владимир Кличко навещал Александра Усика перед боями с Тайсоном Фьюри. Также 48-летний боксер помогал готовиться к поединку молодому "олимпийцу" Дмитрию Ловчинскому. 

Оказалось, что и сам Кличко хочет провести новый официальный бой. Целью Владимира является победа и завоевание нового титула. Украинский боксер собирается превзойти достижение Джорджа Формана, который становился чемпионом в 45 лет. 

Дата проведения поединка и имя соперника Владимира Кличко пока неизвестны. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял важное решение о дальнейшем развитии своей карьеры. 

Киевское "Динамо" проведет матч с "Галатасараем" в Лиге Европы — что важно знать перед этой игрой. 

У молодого воспитанника "Динамо" Назара Волошина неожиданно появился шанс присоединиться к легендарной команде из Европы. 

спорт Владимир Кличко бокс Энтони Джошуа украинские боксеры

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