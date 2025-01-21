Владимир Кличко проведет боксерский бой за титул в 48 лет

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/klitschko/

Известный промоутер Том Лоффлер сделал неожиданное заявление о Владимире Кличко. Бывший чемпион мира по боксу может снова выйти в ринг.

Кличко намеревается провести еще один поединок и установить рекорд, сообщает ESNEWS.

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Владимир Кличко в 48 лет. Фото: instagram.com/klitschko/

Новый бой Кличко

В последнее время бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе все чаще оказывается в тренажерном зале. Владимир Кличко навещал Александра Усика перед боями с Тайсоном Фьюри. Также 48-летний боксер помогал готовиться к поединку молодому "олимпийцу" Дмитрию Ловчинскому.

Оказалось, что и сам Кличко хочет провести новый официальный бой. Целью Владимира является победа и завоевание нового титула. Украинский боксер собирается превзойти достижение Джорджа Формана, который становился чемпионом в 45 лет.

Дата проведения поединка и имя соперника Владимира Кличко пока неизвестны.

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