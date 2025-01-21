Волошин получил неожиданное предложение о трансфере в клуб из Нидерландов

Молодой талантливый игрок Динамо может оказаться в Аяксе
Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин может перейти в зарубежный клуб. "Бело-синие" получат предложение по трансферу молодого игрока.
"Динамо" не рассчитывало на продажу Волошина, но настойчивость потенциального покупателя способна изменить ситуацию, сообщает FootballTransfers.
Матч 7 тура Лиги Европы с турецким "Галатасараем" может стать последним для Назара Волошина в форме "Динамо". Контракт 21-летнего хавбека с украинским клубом действует до декабря 2025 года, но футболист готов уже сейчас сменить команду.
Куда перейдет Волошин
Амстердамский "Аякс" ищет футболиста на позицию вингера. Клуб из Нидерландов интересовался Раулем Моро из испанского "Вальядолида", однако этот полузащитник недавно сломал ключицу. Вторым кандидатом на трансфер в "Аякс" является Волошин.
Главный тренер команды Франческо Фариоли ищет футболиста, который умеет поддерживать и завершать атаки, а также способен сыграть на обоих флангах. Вингер "Динамо" отвечает этим требованиям, и спортивный директор "Аякса" Марийн Беукер уже готовит предложение для киевлян. Финансовые детали возможной сделки пока не известны. Трансферная стоимость игрока составляет 4 млн евро.
В сезоне 2024/2025 Волошин провел за "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может вернуться в основной состав мадридского "Реала".
Киевское "Динамо" готовится к важному матчу с турецким "Галатасараем" — что эксперты говорят о шансах украинской команды.
Известный в прошлом футболист "Динамо" поделился прогнозом на матч с турками и рассказал, что поможет киевлянам избежать поражения.
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