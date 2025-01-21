Волошин получил неожиданное предложение о трансфере в клуб из Нидерландов

Назар Волошин (справа) и Егор Ярмолюк в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин может перейти в зарубежный клуб. "Бело-синие" получат предложение по трансферу молодого игрока.

"Динамо" не рассчитывало на продажу Волошина, но настойчивость потенциального покупателя способна изменить ситуацию, сообщает FootballTransfers.

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Матч 7 тура Лиги Европы с турецким "Галатасараем" может стать последним для Назара Волошина в форме "Динамо". Контракт 21-летнего хавбека с украинским клубом действует до декабря 2025 года, но футболист готов уже сейчас сменить команду.

Назар Волошин на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Куда перейдет Волошин

Амстердамский "Аякс" ищет футболиста на позицию вингера. Клуб из Нидерландов интересовался Раулем Моро из испанского "Вальядолида", однако этот полузащитник недавно сломал ключицу. Вторым кандидатом на трансфер в "Аякс" является Волошин.

Главный тренер команды Франческо Фариоли ищет футболиста, который умеет поддерживать и завершать атаки, а также способен сыграть на обоих флангах. Вингер "Динамо" отвечает этим требованиям, и спортивный директор "Аякса" Марийн Беукер уже готовит предложение для киевлян. Финансовые детали возможной сделки пока не известны. Трансферная стоимость игрока составляет 4 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Волошин провел за "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может вернуться в основной состав мадридского "Реала".

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