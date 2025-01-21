Галатасарай — Динамо. Где смотреть матч Лиги Европы

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках предпоследнего тура основного этапа Лиги Европы "Галатасарай" примет в Стамбуле киевское "Динамо". Команды должны решить разные задачи в этом противостоянии.

Болельщики в Украине смогут в прямом эфире увидеть еврокубковый матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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В 17:30 по киевскому времени на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле состоится поединок 7 тура Лиги Европы. "Галатасарай" и "Динамо" выведет на поле главный судья из Эстонии Кристо Тогвер.

Александр Караваев на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где и когда смотреть матч

В Украине прямая трансляция поединка "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на медиасервисе Megogo. Просмотр является платным и доступен по подпискам "Спорт" или "Максимальная". Также новые пользователи могут оформить пробную подписку на 10 дней, ее стоимость составляет 69 гривен. Текстовый онлайн поединка проведет портал Новини.LIVE.

"Галатасарай" является одним из претендентов на выход в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Окана Бурука завоевали 12 баллов в 6 матчах, не допустив ни одного поражения. А "Динамо" уже утратило шансы продолжить борьбу в турнире. "Бело-синие" сосредоточены на борьбе за чемпионский титул в УПЛ и могут сыграть в Лиге Европы не основным составом.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский намекнул на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о шансах "Динамо" в матче с "Галатасараем" и дал прогноз на исход поединка.