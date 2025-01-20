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Шовковский объяснил, о чем договорился с Трампом — детали

20 января 2025 12:36
Станислав Костюк - Редактор
Трамп появился на фото с Шовковским перед матчем Лиги Европы — что произошло
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский удивил болельщиков необычной фотографией. За сутки до важного матча украинской команды наставник решил снять напряжение благодаря шутке. 

Шовковский сфотографировался с американским президентом и опубликовал снимок на своей странице в Instagram

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Александр Шовковский "проник" в Белый дом, чтобы встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Главный тренер "Динамо" показал фотографию с известным политиком. 

На снимке Шовковский сидит на столе в Овальном кабинете Белого дома. Рядом с ним стоит Дональд Трамп, который смотрит на бывшего лидера сборной Украины с легким осуждением. 

"Дождались! Почти обо всем договорились", — подписал снимок Шовковский. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский и Дональд Трамп. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

"Динамо" сыграет с "Галатасараем" 

Уже во вторник, 21 января, киевская команда проведет матч в Турции в рамках седьмого тура Лиги Европы. Для "Динамо" поединок с лидером местного чемпионата станет еще одним шансом набрать первые очки в еврокубковом турнире. 

"Галатасарай" идет на 6 месте в общей турнирной таблице Лиги Европы. В этот клуб может перейти футболист сборной Украины Александр Зинченко. Там же играет и один из самых результативных футболистов мира Виктор Осимхен. 

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча "Галатасарай" — "Динамо". 

До конца января 2025 года лидер киевской команды Владимир Бражко может переехать в Англию. 

Букмекеры удивили коэффициентами на матч "Динамо" с "Галатасараем", киевская команда является аутсайдером пары. 

спорт Дональд Трамп футбол Динамо Александр Шовковский

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Одноразовая выплата за погибших военных — как оформить одесситам

14:41 Экс-чиновник Минсоцполитики получил подозрение — в чем причина

14:37 Инаугурация Трампа — когда и где смотреть по киевскому времени

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