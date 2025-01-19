Галатасарай - Динамо — ставки и коэффициенты на матч, на что поставить в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" в Лиге Европы проведет свой очередной матч через несколько дней. Соперником будет турецкий "Галатасарай".

Букмекеры уже определили фаворитов поединка "Галатасарай" — "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

На что ставить в матче "Галатасарай" - "Динамо"

Победу турецкого клуба по состоянию на сейчас букмекеры оценивают в 1,24, ничью - в 6.50, победу киевлян - в 12.50.

Проще говоря, букмекеры совсем не верят в успех украинского клуба, даже ничью они считают маловероятной.

Шансы на не проигрыш "Динамо" оценены в 4.35, то есть тоже не слишком оптимистично для команды Шовковского.

"Рабочей" для "Галатасарая" является фора в -2, она оценивается в 1,95.

Ставка на "обе забьют" оценена в 1.98. При этом букмекеры верят в много голов в поединке, поскольку ТБ 2,5 оценены в мизерные 1.42, а ТМ - в 2.85.

Напомним, киевское "Динамо" уже во вторник вернется в еврокубки, где сыграет очередной матч в Лиге Европы. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

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