Галатасарай — Динамо — онлайн трансляция матча Лиги Европы

Футболисты "Динамо" перед игрой с "Галатасараем". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в седьмом туре основного раунда Лиги Европы сыграет матч, где ничего не стоит на кону, кроме престижа команды. Прямая текстовая трансляция онлайна "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на портале Новини.LIVE в этой новости.

Подопечные Александра Шовковского перед этой игрой находятся на последнем месте в турнирной таблице. Даже две победы в последних матчах не выведут команду в плей-офф, но в этот раз киевляне будут биться за престиж.

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Команды опубликовали стартовые составы та игру. В "Динамо" главный тренер удиви позицией вратаря, где вышел Руслан Нещерет. Вероятно, что слухи о скором трансфере Георгия Бущана имеют под собой основания.

Состав "Галатасарая":

Состав "Динамо" Киев:

💙 Наш склад на матч з «Галатасараєм» 👊 pic.twitter.com/uvNXILuVz6 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 21, 2025

Футболисты "Динамо" перед матчем Лиги Европы. Фото: "Динамо"

Где и когда смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо"

Матч, который состоится на стамбульском стадионе "Тюрк Телеком", стартует в 17:30 по киевскому времени.

В Украине игру "Галатасарай" — "Динамо" можно посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная".

В текстовом формате за трансляцией игры можно смотреть на портале Новини.LIVE.

Прогноз на матч

Перед матчем "Галатасарай", который стал одним из фаворитов Лиги Европы, является большим фаворитом, как у экспертов, так и у букмекеров.

Тренировка игроков "Галатасарая". Фото: "Галатасарай"

К тому же турецкая Суперлига пока продолжает матчи и стамбульцы находятся в игровом тонусе. "Динамо" после зимнего перерыва провело лишь тренировочный лагерь в течение 2,5 недель, где играло только спарринги.

Букмекеры в игре "Галатасарай"-"Динамо" в среднем дают коэффициент на победу киевлян — 9.90, тогда как фаворит "Галатасарай" — 1.27. На ничью коэффициент — 6.60.

Не поможет "Динамо" отсутствие основных игроков Владимира Бражко и Дениса Попова. По словам Шовковского, оба игрока еще не залечили свои травмы.

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