Усик отримав виклик від одного з найпотужніших боксерів сучасності

Усик проведе бій у 2025 році — відомі час та суперник
Український боксер Олександр Усик може повернутися на ринг після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу отримав виклик від серйозного та небезпечного суперника.
Китайський боксер Чжан Чжилей домагатиметься зустрічі з українцем на рингу, повідомляє The Ring.
Олександр Усик не коментував подальші плани після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Це не заважає іншим боксерам кидати виклик українському чемпіону. Такого прикладу наслідував й призер Олімпіади-2008 Чжан Чжилей.
Коли може відбутися бій Усик — Чжилей
Вже 22 лютого на китайського боксера чекає бій з Агітом Кабаелом із Німеччини. Переможець цього протистояння стане тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Однак Чжилей не сумнівається в перемозі та будує подальші плани.
У команді китайського важковаговика не сумніваються в тому, що Чжилей отримає право на проведення бою з Олександром Усиком. Чжан збирається перемогти українця і заволодіти його чемпіонськими поясами. Чжилей планує провести цей бій уже наприкінці 2025 року.
Нагадаємо, ще один легендарний український боксер близький до повернення на ринг — Володимир Кличко боротиметься за титул.
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