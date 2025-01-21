Усик отримав виклик від одного з найпотужніших боксерів сучасності

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик може повернутися на ринг після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу отримав виклик від серйозного та небезпечного суперника.

Китайський боксер Чжан Чжилей домагатиметься зустрічі з українцем на рингу, повідомляє The Ring.

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Олександр Усик не коментував подальші плани після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Це не заважає іншим боксерам кидати виклик українському чемпіону. Такого прикладу наслідував й призер Олімпіади-2008 Чжан Чжилей.

Чжан Чжилей після тренування. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang/

Коли може відбутися бій Усик — Чжилей

Вже 22 лютого на китайського боксера чекає бій з Агітом Кабаелом із Німеччини. Переможець цього протистояння стане тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Однак Чжилей не сумнівається в перемозі та будує подальші плани.

У команді китайського важковаговика не сумніваються в тому, що Чжилей отримає право на проведення бою з Олександром Усиком. Чжан збирається перемогти українця і заволодіти його чемпіонськими поясами. Чжилей планує провести цей бій уже наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, ще один легендарний український боксер близький до повернення на ринг — Володимир Кличко боротиметься за титул.

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