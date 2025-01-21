Володимир Кличко проведе боксерський бій за титул у 48 років

Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/klitschko/

Відомий промоутер Том Лоффлер зробив несподівану заяву про Володимира Кличка. Колишній чемпіон світу з боксу може знову вийти в ринг.

Кличко має намір провести ще один поєдинок і встановити рекорд, повідомляє ESNEWS.

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Пройшло вже сім років відтоді, як український спортсмен Володимир Кличко провів свій останній бій. Те протистояння з Ентоні Джошуа виявилося невдалим для боксера. Британець достроково здобув перемогу.

Володимир Кличко у 48 років. Фото: instagram.com/klitschko/

Новий бій Кличка

Упродовж останнього часу колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі дедалі частіше опиняється в тренажерному залі. Володимир Кличко відвідував Олександра Усика перед боями з Тайсоном Ф'юрі. Також 48-річний боксер допомагав готуватися до поєдинку молодому "олімпійцю" Дмитру Ловчинському.

Виявилося, що і сам Кличко хоче провести новий офіційний бій. Метою Володимира є перемога та завоювання нового титулу. Український боксер збирається перевершити досягнення Джорджа Формана, який ставав чемпіоном у 45 років.

Дата проведення поєдинку та ім'я суперника Володимира Кличка поки що невідомі.

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