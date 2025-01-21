Волошин отримав несподівану пропозицію про трансфер до клубу з Нідерландів

Молодий талановитий гравець Динамо може опинитися в Аяксі
Півзахисник молодіжної збірної України та київського "Динамо" Назар Волошин може перейти у закордонний клуб. "Біло-сині" отримають пропозицію щодо трансферу молодого гравця.
"Динамо" не розраховувало на продаж Волошина, але наполегливість потенційного покупця здатна змінити ситуацію, повідомляє FootballTransfers.
Матч 7 туру Ліги Європи з турецьким "Галатасараєм" може стати останнім для Назара Волошина у формі "Динамо". Контракт 21-річного хавбека з українським клубом діє до грудня 2025 року, але футболіст готовий уже зараз змінити команду.
Куди перейде Волошин
Амстердамський "Аякс" шукає футболіста на позицію вінгера. Клуб із Нідерландів цікавився Раулем Моро з іспанського "Вальядоліда", однак цей півзахисник нещодавно зламав ключицю. Другим кандидатом на трансфер до "Аяксу" є Волошин.
Головний тренер команди Франческо Фаріолі шукає футболіста, який уміє підтримувати та завершувати атаки, а також здатен зіграти на обох флангах. Вінгер "Динамо" відповідає цим вимогам, і спортивний директор "Аякса" Марійн Беукер уже готує пропозицію для киян. Фінансові деталі можливої угоди поки не відомі. Трансферна вартість гравця становить 4 млн євро.
У сезоні 2024/2025 Волошин провів за "Динамо" 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач.
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