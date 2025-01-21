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Молодий талановитий гравець Динамо може опинитися в Аяксі

21 січня 2025 09:46
Станіслав Костюк - Редактор
Волошин отримав несподівану пропозицію про трансфер до клубу з Нідерландів
Назар Волошин (праворуч) та Єгор Ярмолюк у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник молодіжної збірної України та київського "Динамо" Назар Волошин може перейти у закордонний клуб. "Біло-сині" отримають пропозицію щодо трансферу молодого гравця.

"Динамо" не розраховувало на продаж Волошина, але наполегливість потенційного покупця здатна змінити ситуацію, повідомляє FootballTransfers.

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Матч 7 туру Ліги Європи з турецьким "Галатасараєм" може стати останнім для Назара Волошина у формі "Динамо". Контракт 21-річного хавбека з українським клубом діє до грудня 2025 року, але футболіст готовий уже зараз змінити команду.

Назар Волошин
Назар Волошин на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Куди перейде Волошин

Амстердамський "Аякс" шукає футболіста на позицію вінгера. Клуб із Нідерландів цікавився Раулем Моро з іспанського "Вальядоліда", однак цей півзахисник нещодавно зламав ключицю. Другим кандидатом на трансфер до "Аяксу" є Волошин. 

Головний тренер команди Франческо Фаріолі шукає футболіста, який уміє підтримувати та завершувати атаки, а також здатен зіграти на обох флангах. Вінгер "Динамо" відповідає цим вимогам, і спортивний директор "Аякса" Марійн Беукер уже готує пропозицію для киян. Фінансові деталі можливої угоди поки не відомі. Трансферна вартість гравця становить 4 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Волошин провів за "Динамо" 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. 

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може повернутися в основний склад мадридського "Реала". 

Київське "Динамо" готується до важливого матчу з турецьким "Галатасараєм" — що експерти кажуть про шанси української команди.

Відомий у минулому футболіст "Динамо" поділився прогнозом на матч з турками й розповів, що допоможе киянам уникнути поразки.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Аякс Назарій Волошин

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10:07 Підтримка ветеранів праці у 2025 році — які пільги надає держава

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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