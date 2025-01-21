Кузнєцов дав несподіваний прогноз на матч Динамо з Галатасараєм у Туреччині

Гравці "Динамо" на зборі в Туреччині. Фото: пресслужба клубу

Колишній футболіст та тренер "Динамо" Олег Кузнєцов оцінив шанси київської команди у протистоянні з турецьким "Галатасараєм". Суперники зіграють один з одним у рамках 7-го туру основного етапу Ліги Європи.

Експерт упевнений, що "біло-сині" не програють у Стамбулі, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Олег Кузнєцов нагадав про унікальність сезону 2024/2025 для українських команд. Зазвичай вони взимку закладають фундамент для виступів у другій частині сезону, однак цього разу реформи в єврокубкових турнірах змусили "Динамо" та "Шахтар" провести перші календарні матчі року вже в січні. Невідомо, чого чекати від команд Олександра Шовковського та Маріно Пушича, однак на думку експерта в "біло-синіх" є шанси на успіх у грі з "Галатасараєм".

Форварди Едуардо Герреро та Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Що мають зробити футболісти "Динамо";

У київської команди немає турнірних завдань у Лізі Європи, але в складі "Динамо" є багато досвідчених гравців, яким можуть чинити гідний опір супернику в Стамбулі. Кузнєцов вважає, що підопічні Шовковського зіграють на результат. Молоді футболісти, які зможуть вийти на поле в цьому матчі, постараються зарекомендувати себе з позитивного боку в очах представників тренерського штабу.

"Турецький чемпіонат входить до десятки найсильніших у Європі, проте чогось незвичайного в ньому я не бачу. Про очікування якогось там розгрому й мови бути не може. У Стамбулі ми побачимо рівну гру. Думаю, що поєдинок "Галатасарай" — "Динамо" завершиться унічию з рахунком 2:2", — заявив Кузнєцов.

Нагадаємо, схожої думки щодо шансів "Динамо" у грі з "Галатасараєм" дотримується і колишній тренер збірної України Мирон Маркевич.

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