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Маркевич пояснив, як Динамо може обіграти Галатасарай

21 січня 2025 07:01
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич назвав перевагу Динамо перед грою з Галатасараєм
Олександр Шовковський на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич позитивно оцінив шанси "Динамо" не програти "Галатасараю" у Лізі Європи. Наставник назвав слабкі сторони київської команди, які заважають їй досягати успіху в єврокубках.

Експерт упевнений, що у команди Олександра Шовковського будуть шанси на успіх у важливому поєдинку, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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У вівторок, 21 січня, розпочнуться матчі 7 туру основного етапу Ліги Європи. На "Динамо" чекає складний матч у Стамбулі проти "Галатасарая", який претендує на вихід у плей-офф турніру. Перед київською командою стоїть інше завдання — набрати перші очки в Лізі Європи.

Георгій Бущан
Георгій Бущан працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про "Динамо"

На думку відомого тренера, у "біло-синіх" є шанси на успіх навіть попри серію з поразок київської команди. Важливу роль у майбутньому поєдинку зіграє настрій. Крім цього, "Динамо" важливо не припуститися помилок в обороні, які стали постійними для команди в цьому турнірі.

У "Галатасарая" не було паузи між осінньою та весняною частинами національної першості. Турецька команда зіграла декілька матчів, у яких жодного разу не програла. Але футболісти "Динамо" зуміли відпочити, вони перебувають у тонусі після двох тижнів навчально-тренувальних зборів.

Маркевич розуміє, що виступ у Лізі Європи не є головним завданням "Динамо" на сезон. При цьому тренер упевнений, що у киян є шанси на результативну нічию.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, чому його команда зіграє не основним складом з турецьким "Галатасараєм".

Також наставник "Динамо" несподівано опублікував спільну фотографію з президентом США Дональдом Трампом.

футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Олександр Шовковський Мирон Маркевич

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